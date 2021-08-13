، 65 مليون ريال تقف عائقاً بين أندية: الاتحاد والأهلي والشباب والباطن للحصول على الكفاءة المالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - على الرغم من بدء منافسات الموسم الكروي الجديد في المملكة إلا أنه ما زالت هناك خمسة أندية لم تحصل بعدُ على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح لها قيد لاعبيها الجدد خلال الميركاتو الصيفي الحالي في قوائم الفريق للموسم الجديد 2021/2022م.

وتمنح وزارة الرياضة شهادة الكفاءة المالية للنادي مرتين في السنة قبل فترتي تسجيل اللاعبين، الصيفية والشتوية، على أن تكون إيراداته متوازنة مع مصروفاته وملتزماً بالوفاء بالتزاماته التعاقدية.

فالفرصة ما زالت سانحة لهذه الأندية للحصول على شهادة الكفاءة المالية؛ إذ يتبقى لها 8 أيام على الموعد المحدد الذي فرضته وزارة الرياضة على جميع الأندية للوفاء بالتزاماتها من (ذمم دائنة "لاعبين" - ذمم دائنة "أندية رياضية" - ذمم دائنة "موظفين ومدربين" - رواتب لاعبين - رواتب موظفين ومدربين - ومستحقات قضايا صادر بها قرارات نهائية).

وتدخل شهادة الكفاءة المالية في صلب سوق الانتقالات، حيث تعتبر عدم المقدرة على تسجيل اللاعبين هي العقوبة الأقسى على النادي، الذي لن يستطيع نقل أو تبديل لاعبين بالدوري في حال لم يتحصل على شهادة الكفاءة المالية.

ومنذ أن أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، يوم الخميس 10 يونيو 2021م، إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل 2021م، على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سعت هذه الأندية بكل ما أوتيت من قوة لتأمين المبالغ المتأخرة التي تقف عقبة أمامها للحصول على الشهادة رغم العقبات الكثيرة التي واجهتها مثل تحضير فرقها لانطلاق الموسم من خلال إبرام تعاقدات جديدة تدعم بها صفوفها أو تجهيز معسكر خارجي لإعداد الفريق وتهيأته للمشاركة بالدوري إلى جانب النفقات الكثيرة الأخرى.

ورغم الديون الكبيرة التي كانت ترهق كاهل هذه الأندية لاسيما الكبيرة منها كالاتحاد الذي تجاوزات التزاماته 140 مليون ريال ولم يختلف الحال عند جاره الأهلي الذي كانت ديونه تقارب 125 مليون ريال في حين تخطت الالتزامات المالية الواجبة السداد على نادي النصر حاجز 134 مليون ريال، إلا أن ذلك لم يمنعها من العمل للايفاء بالتزاماتها من خلال تسديد رواتب اللاعبين أو أغلاق قضايا صادر بها قرارات نهائية بدفع مستحقاته أو دفع رواتب المدربين والعاملين وقد نجحت بنسبة كبيرة من الإيفاء بالالتزامات وما هي إلا أيام قليلة حتى تعلن نهاية هذا الملف.

فقبل ثمانية أيام، على انتهاء مهلة وزارة الرياضة للأندية للحصول على شهادة الكفاءة الرياضية، تقف 41 مليون ريال عقبة أمام نادي الاتحاد للحصول عليها لتسجيل لاعبيه الجدد، في حين تحرم 12 مليون ريال الأهلي من شهادة الكفاءة المالية، أما الشباب لم يتبقّ عليه سوى 7 ملايين ريال هي قيمة مستحقات المدرب البرتغالي كايشنيا إضافة لدفعة متبقية لنادي الوحدة من صفقة انتقال فواز الصقور، في حين يسعى الباطن لتأمين 5 ملايين ريال حتى يتمكن من الحصول على الشهادة، أما الوافد الجديد لدوري المحترفين فريق الطائي فقد أعلنت إدارته أنها قامت بتسديد كل المستحقات الخاصة بالشهادة وبانتظار إصدارها من وزارة الرياضة.