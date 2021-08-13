، البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثي طائرة مفخّخة على خميس مشيط ،

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أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخّخة بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، التي اعترضتها ودمرتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية باليمن.
وطالب البرلمان العربي في بيان له اليوم المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة واتخاذ مواقف حازمة ومحاسبة مرتكبيها ومن يدعمها بالمال والسلاح، ومنع الميليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية تستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية.
وشدّد البيان على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة لوقف الأنشطة التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني الداعم والممول لميليشيا الحوثي الانقلابية وللجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.
وأشاد البرلمان العربي بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض الطائرة وتدميرها وإفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 05:11 PM
شدّد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات لوقف الأنشطة التخريبيةالبرلمان العربي يدين إطلاق الحوثي طائرة مفخّخة على خميس مشيط
أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخّخة بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، التي اعترضتها ودمرتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية باليمن.
وطالب البرلمان العربي في بيان له اليوم المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة واتخاذ مواقف حازمة ومحاسبة مرتكبيها ومن يدعمها بالمال والسلاح، ومنع الميليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية تستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية.
وشدّد البيان على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة لوقف الأنشطة التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني الداعم والممول لميليشيا الحوثي الانقلابية وللجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.
وأشاد البرلمان العربي بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض الطائرة وتدميرها وإفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
، البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثي طائرة مفخّخة على خميس مشيط ،
المصدر : الخليج 365
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