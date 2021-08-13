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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1453 جولة رقابية مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها ضبط 57 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيُّد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي، ورفع معدّلات الامتثال بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية من خلال مبادرات التوعية التي تنفّذها الأمانة مثل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.
ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 05:16 PM
نفذت أكثر من 1400 جولة على المنشآت التجاريةأمانة الشرقية تضبط 57 مخالفة للإجراءات الاحترازية
نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1453 جولة رقابية مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها ضبط 57 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيُّد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي، ورفع معدّلات الامتثال بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية من خلال مبادرات التوعية التي تنفّذها الأمانة مثل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.
ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.
، أمانة الشرقية تضبط 57 مخالفة للإجراءات الاحترازية ،
المصدر : الخليج 365
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