، مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 12.084 مستفيدا في اليمن خلال أسبوع ،

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بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب، خدماته الطبية والتغذوية لـ12.084 مستفيدا خلال المدة من 17 حتى 23 يونيو 2021م.
وجرى فرز 2.637 طفلا، وتقديم العلاج لـ 692 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 889 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 439 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية، فيما جرى فرز 993 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 525 مستفيدة، فيما حصلت 2.242 امرأة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 2.900 مراجعة من أنشطة التوعية و767 من ركن المشورة.
ويأتي ذلك ضمن الأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لدعم المحتاجين الذين يعانون من سوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات في اليمن.
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 05:03 PM
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةمشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 12.084 مستفيدا في اليمن خلال أسبوع
بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب، خدماته الطبية والتغذوية لـ12.084 مستفيدا خلال المدة من 17 حتى 23 يونيو 2021م.
وجرى فرز 2.637 طفلا، وتقديم العلاج لـ 692 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 889 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 439 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية، فيما جرى فرز 993 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 525 مستفيدة، فيما حصلت 2.242 امرأة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 2.900 مراجعة من أنشطة التوعية و767 من ركن المشورة.
ويأتي ذلك ضمن الأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لدعم المحتاجين الذين يعانون من سوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات في اليمن.
، مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 12.084 مستفيدا في اليمن خلال أسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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