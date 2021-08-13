، ميسي ورياض محرز يغيبان عن قائمة المرشحين لجوائز دوري أبطال أوروبا 2020/2021 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة أسماء اللاعبين الذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة لجوائز دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021م، لاختيار الأفضل منها لكل من حراسة المرمى والدفاع والوسط والهجوم.
وسيطر لاعبو تشيلسي ومانشستر سيتي بشكل شبه مطلق على القوائم، إذ تواجد خمسة لاعبين من أبطال أوروبا وثلاثة من الوصيف مانشستر سيتي.
واختار الاتحاد الأوروبي للتنافس على مركز حراسة المرمى كل من البلجيكي كورتوا (ريال مدريد الإسباني) والسنغالي ميندي (تشيلسي) والبرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي).
وفي خط الدفاع تواجد البرتغالي دياز (سيتي) والألماني روديغير والإسباني أزبيلكويتا (تشيلسي).
وفي خط الوسط كان الحضور للفرنسي كانتي والإيطالي جورجينيو (تشيلسي) والبلجيكي دي بروين (سيتي).
وغاب أي لاعب من الفريقين عن خط الهجوم، إذ اقتصرت القائمة على النرويجي هالاند (بوروسيا دورتموند الألماني) والبولندي ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي).
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 05:00 PMميسي ورياض محرز يغيبان عن قائمة المرشحين لجوائز دوري أبطال أوروبا 2020/2021
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة أسماء اللاعبين الذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة لجوائز دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021م، لاختيار الأفضل منها لكل من حراسة المرمى والدفاع والوسط والهجوم.
وسيطر لاعبو تشيلسي ومانشستر سيتي بشكل شبه مطلق على القوائم، إذ تواجد خمسة لاعبين من أبطال أوروبا وثلاثة من الوصيف مانشستر سيتي.
واختار الاتحاد الأوروبي للتنافس على مركز حراسة المرمى كل من البلجيكي كورتوا (ريال مدريد الإسباني) والسنغالي ميندي (تشيلسي) والبرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي).
وفي خط الدفاع تواجد البرتغالي دياز (سيتي) والألماني روديغير والإسباني أزبيلكويتا (تشيلسي).
وفي خط الوسط كان الحضور للفرنسي كانتي والإيطالي جورجينيو (تشيلسي) والبلجيكي دي بروين (سيتي).
وغاب أي لاعب من الفريقين عن خط الهجوم، إذ اقتصرت القائمة على النرويجي هالاند (بوروسيا دورتموند الألماني) والبولندي ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي).
، ميسي ورياض محرز يغيبان عن قائمة المرشحين لجوائز دوري أبطال أوروبا 2020/2021 ،
المصدر : الخليج 365
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