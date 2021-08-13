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تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًّا مع المدرب الإسباني أندرو بلازا، وذلك لقيادة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للصالات، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية والدولية المقبلة.
وجاء التعاقد مع أندرو بلازا نظير خبرته الكبيرة ومسيرته في عالم تدريب لعبة كرة قدم الصالات، من خلال الأندية التي عمل فيها طوال مشواره التدريبي، والتي كان آخرها حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا للصالات مع فريق برشلونة الإسباني في آخر نسخها.
يذكر أن المدرب الإسباني الخليج 365 له الحصول على لقب الدوري الإسباني والسوبر وكأس إسبانيا وكأس ملك إسبانيا مع فريق برشلونة، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز الشخصية في مناسبات مختلفة، كما أنه يعتبر أول مدرب في تاريخ الدوري الإسباني يحقق لقب الدوري الإسباني بجميع فئاته.
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 04:35 PM
استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية والدولية المقبلةالاتحاد السعودي لكرة القدم يتعاقد مع الإسباني أندرو بلازا لقيادة منتخب الصالات
تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًّا مع المدرب الإسباني أندرو بلازا، وذلك لقيادة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للصالات، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية والدولية المقبلة.
وجاء التعاقد مع أندرو بلازا نظير خبرته الكبيرة ومسيرته في عالم تدريب لعبة كرة قدم الصالات، من خلال الأندية التي عمل فيها طوال مشواره التدريبي، والتي كان آخرها حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا للصالات مع فريق برشلونة الإسباني في آخر نسخها.
يذكر أن المدرب الإسباني الخليج 365 له الحصول على لقب الدوري الإسباني والسوبر وكأس إسبانيا وكأس ملك إسبانيا مع فريق برشلونة، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز الشخصية في مناسبات مختلفة، كما أنه يعتبر أول مدرب في تاريخ الدوري الإسباني يحقق لقب الدوري الإسباني بجميع فئاته.
، الاتحاد السعودي لكرة القدم يتعاقد مع الإسباني أندرو بلازا لقيادة منتخب الصالات ،
المصدر : الخليج 365
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