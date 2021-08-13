شكرا لمتابعة خبر عن كشف ملابسات اختفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية بمدارس القريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

كشف الحارس الإلكتروني الذكي حالة اختفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية في عدد من المباني التعليمية بتعليم القريات.

وأكدت إدارة التعليم بالمحافظة أن إضافة التقنيات المتطورة الحديثة بالمباني التعليمية والإدارية والمدارس ساهم في كشف ملابسات اختفاء عدد من الأجهزة الالكترونية والسيرفرات.

وأضافت أنه تم التعرف على المتورطون في هذه السرقات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة.