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كشف ملابسات اختفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية بمدارس القريات

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

كشف الحارس الإلكتروني الذكي حالة اختفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية في عدد من المباني التعليمية بتعليم القريات.

وأكدت إدارة التعليم بالمحافظة أن إضافة التقنيات المتطورة الحديثة بالمباني التعليمية والإدارية والمدارس ساهم في كشف ملابسات اختفاء عدد من الأجهزة الالكترونية والسيرفرات.

وأضافت أنه تم التعرف على المتورطون في هذه السرقات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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