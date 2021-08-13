شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تلزم مسؤول عن محطة باعت وقودًا مغشوشًا بإصلاح المركبات المتضررة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ألزمت وزارة التجارة مسؤول عن محطة وقود بمحافظة الطائف بإصلاح المركبات المتضررة بعد ثبوت تورط المنشأة في بيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس.

وقالت التجارة "‏نشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف، كما ألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها، ولكل متضرر التقدم للمحكمة بطلب التعويض".

كانت وزارة التجارة شهرت أمس الخميس، بمسؤول عن محطة وقود بمحافظة الطائف، بعد ثبوت تورط المنشأة في بيع وقود مغشوش.

وبيّنت أن الحكم تضمن غرامة مالية والتشهير بالمخالف، كما ألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.