شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الحج: نعتزم رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 90 ألف معتمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال عبدالعزيز وازان وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة أن 50 معتمرا سيصلوا من خارج ‎المملكة غداً السبت .

وأوضح يصل أول أفواج معتمري الخارج مساء اليوم إلى المدينة المنورة ، مبينا أن الوزارة تستقبل تصاريح عن طريق تطبيق اعتمرنا وتوكلنا

وأضاف أن "اليوم يصل 5 معتمرين من الخارج ، وغدا يصل50 معتمر سيكونون على رحلة عارضة من الخارج ، مشيرا إلى أن موسم العمرة يبدأ بأعداد بسيطة ثم يرتفع ويتوقع أن يكون هناك إقبال كبير".

وأكد أن الطاقة الاستيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر على 8 فترت تشغيلية ، وهناك توجه إلى رفع هذه الطاقة إلى 90 الف و120 الف بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحرم.