اخبار السعوديه

وكيل الحج: نعتزم رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 90 ألف معتمر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الحج: نعتزم رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 90 ألف معتمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال عبدالعزيز وازان وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة أن 50 معتمرا سيصلوا من خارج ‎المملكة غداً السبت .

وأوضح يصل أول أفواج معتمري الخارج مساء اليوم إلى المدينة المنورة ، مبينا أن الوزارة تستقبل تصاريح عن طريق تطبيق اعتمرنا وتوكلنا

وأضاف أن "اليوم يصل 5 معتمرين من الخارج ، وغدا يصل50 معتمر سيكونون على رحلة عارضة من الخارج ، مشيرا إلى أن موسم العمرة يبدأ بأعداد بسيطة ثم يرتفع ويتوقع أن يكون هناك إقبال كبير".

وأكد أن الطاقة الاستيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر على 8 فترت تشغيلية ، وهناك توجه إلى رفع هذه الطاقة إلى 90 الف و120 الف بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحرم.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا