وزارة الصحة: انخفاض كبير في إصابات كورونا الحرجة والنشطة بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - لنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 1367 حالة، فيما تم أمس الخميس تسجيل 1387 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا كبيرًا؛ حيث تم تسجيل 8628 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 9404 حالات وذلك بانخفاض قدره 776 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 681 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، و1447 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 537374، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 520358، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8388 حالة.

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