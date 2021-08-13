«المرور السعودي» يحذر قائدي المركبات من خطرين لـ«الجوال» على الطرق

الرياض - محمد عبدالله - حذر المرور السعودي من استخدام الهاتف الجوال والتصوير أثناء القيادة، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض قائد المركبة ومستخدمي الطريق للخطر، كما أنه يُعد مخالفة مرورية.

وذكر المرور –عبر تويتر- : «احذر من الخطر ولا توثقه.. استخدامك للهاتف الجوال والتصوير أثناء القيادة يزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية، ويعرض حياة الآخرين للخطر».

كان المرور أعلن في وقت سابق، عن ضبط 2766 مركبة مخالفة، وذلك ضمن الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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