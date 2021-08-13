وزارة الصحة: 5 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 148 إصابة جديدة، من إجمالي 681 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 119 حالة، والشرقية 92 حالة، وجازان 66 حالة، وعسير 58 حالة، والقصيم 51 حالة، والمدينة المنورة 41 حالة، ونجران 32 حالة، وحائل 22 حالة، وتبوك 15 حالة، والحدود الشمالية 14 حالة، والجوف 12 حالة، والباحة 11 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 681 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، و1447 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 537374، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 520358، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8388 حالة.

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