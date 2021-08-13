وزارة الصحة: 10 وفيات بفيروس كورونا.. و681 إصابة جديدة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 681 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، و1447 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 537374، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 520358، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8388 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، أنه تم إعطاء 31 مليون جرعة من لقاحات كورونا بالسعودية، حتى الآن.

وقدمت وزارة الصحة، أكثر من ( 30.9) مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا منذ بدء حملة التطعيم وحتى اليوم الخميس، وفقًا للإخبارية

وأتمت وزارة الصحة تحصين أكثر من 10 ملايين شخص بجرعتين من لقاح كورونا في المملكة.

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