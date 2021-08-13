وزارة الحج: تصريح العمرة للقادمين من الخارج لا يعني أداء المناسك فقط

الرياض - محمد عبدالله - أكد وكيل وزارة الحج والعمرة، عبدالعزيز وزان، أن تصريح العمرة للقادمين من الخارج لا يعني أداء المناسك فقط، مشيرًا إلى وجود شعائر أخرى إضافية تقدم للزوار سواء من الداخل أو الخارج.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة في تصريحات للإخبارية: «نتوقع ارتفاع أعداد المعتمرين من خارج المملكة بشكل تصاعدي ونعتزم رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 90 ألفا ثم 120 ألف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية».

وأضاف: «تصريح العمرة للقادمين من الخارج لا يعني أداء المناسك فقط، فهناك شعائر أخرى إضافية تقدم للزوار سواء من الداخل أو الخارج مثل الصلاة في المسجد الحرام وتصاريح للصلاة في المدينة المنورة، بالإضافة للصلاة في الروضة الشريفة وذلك للرجال والنساء».

وأشار إلى أن هناك 50 معتمرا سيصلون من خارج المملكة بعد غد الأحد، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.

وكان عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري، قد أكد أن شركات ومؤسسات العمرة قامت بالاستعداد والتجهيز منذ وقت مبكر لاستقبال معتمري الخارج، من خلال استقبال المعتمرين من المطار والفنادق والإشراف في دخولهم للمسجد الحرام، وأخذ مواعيد عبر تطبيق اعتمرنا، والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين، والوجود والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة، وفقًا للعربية.

وأضاف العميري، أنه من خلال المنصات الإلكترونية يستطيع المعتمر شراء البرنامج كاملًا من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة وتحديد شركة أو مؤسسة العمرة، لتقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات والباقات إلكترونية، تعرض عن طريق منصات حجوزات عالمية ومحلية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة، بطريقة مجموعات بنظام B2B أو عن طريق أفراد بنظام B2C، في حين أن شركات العمرة السعودية تقدم بالباقات السكن والنقل وجميع الخدمات الأرضية.

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