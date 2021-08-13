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وزارة «الشؤون الإسلامية» تعيد فتح 6 مساجد بعد تعقيمها من كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا، وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 188 يوماً 1996 مسجداً.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: ثلاثة مساجد في منطقة جازان، ومسجدان في منطقة الرياض، ومسجد واحد في منطقة الحدود الشمالية.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، كما دعت المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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