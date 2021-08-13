إدراج لغة الإشارة في منهج التربية الأسرية لجميع المراحل التعليمية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم أنها قدمت خططًا دراسية وبرامج تعليمية مطوّرة للطلاب ذوي الإعاقة استعدادًا للعام الدراسي الجديد؛ حيث تمت مواءمتها مع الخطط الدراسية الجديدة للتعليم العام، بما يحقق للطالب ذوي الإعاقة التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة، ومنها إدراج لغة الإشارة في منهج التربية الأسرية والمهارات الحياتية لجميع المراحل التعليمية.

وقالت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية، د.مها السليمان (وفقًا لبيان على موقع الوزارة الالكتروني) إن الوزارة أتمت العمل على تطوير الخطط الدراسية للتربية الخاصة بما يتناسب مع خصائص الطلاب ذوي الإعاقة، وذلك بإضافة مواد جديدة (اللغة الإنجليزية – المهارات الرقمية – الدراسات الاجتماعية - التربية البدنية - الدفاع عن النفس)، وإدراج لغة الإشارة في منهج التربية الأسرية والمهارات الحياتية لجميع المراحل التعليمية في التعليم العام، وحصص دراسية، إلى جانب حصص النشاط والتدريب المهني.

وكذلك إضافة نشاط مصحف مدرستي للخطط الدراسية للتربية الخاصة بما يتواءم مع خصائص الطلبة ذوي الإعاقة.

وأضافت السليمان أن الخطة الدراسية للعام الدراسي المقبل تضمنت تحديث الخطط والبرامج والنماذج التشغيلية المطروحة للعودة للمدارس، بما يتناسب مع خصائص وسمات الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس ومراكز ومعاهد التربية الخاصة وطلاب الدمج في مدارس التعليم العام.

وأشارت السليمان إلى استمرار الفرق واللجان المختصة في وزارة التعليم بمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد 1443هـ مع الإدارات التعليمية؛ لتسهيل انطلاقة ناجحة لطلاب وطالبات التربية الخاصة، بمباشرة العمل على إنهاء التجهيزات والمباني المدرسية المختلفة لجميع المعاهد والمراكز والبرامج وترحيل الكتب والمقررات التعليمية للمكاتب والمدارس التابعة لها.

اقرأ أيضا:

تعميم من وزارة التعليم يحدِّد إجراءات النقل المدرسي عبر «نظام نور»