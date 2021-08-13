الدمام وحفر الباطن الأعلى حرارة

سجلت الدمام أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم بواقع 51 درجة مئوية تلتها حفر الباطن والقيصومة بـ49 درجة والأحساء بـ 47.9 درجة، في حين كانت أقل درجة حرارة مسجلة في السودة بواقع 23 درجة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات مناطق جازان وعسير.
كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
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