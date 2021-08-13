طالبان تسيطر على بولي علم

فرضت حركة طالبان سيطرتها، على مدينة بولي علم الرئيسية في محافظة لوغار والواقعة على مسافة 50 كلم جنوبي العاصمة كابول، وفق ما نقل مسؤول محلي. كما أوضحت وزارة الداخلية الأفغانية استهداف مواقع طالبان في قندهار ومقتل 12 عنصرا.



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