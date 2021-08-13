نصيحة مجربة من الخضيري لخفض السكر التراكمي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، باتباع طريقة طبيعية لخفض السكر التراكمي بالتزامن مع الاستمرار في تناول العلاجات.

طريقة خفض مستويات السكر

وقال الخضيري: ” إنه من طرق خفض السكر لمن لديه مقاومة أنسولين وارتفاع عالٍ بالتراكمي واللحظي (مع العلاجات) اترك الخبز لعدة أشهر واستبدله بالورقيات لتأكل بها (فول أو تونة أو بيض ..) أو تعمل قرص من بيض مقلي وكأنه خبزة تتناول بها الأكل.

وأضاف أن هذه الطريقة قد نجحت مع كثير ممن اقترحتها عليهم، مؤكدًا أن كل القمح يرفع السكر.

ما هو فحص السكر التراكمي ؟

يذكر أن السكر التراكمي (HbA1c) عبارة عن مصطلح يصف معدل السكر في الدم خلال الشهرين أو الثلاثة الأخيرة الماضية وتساهم معرفة هذا المعدل في مساعدة الشخص على خفض نسبة السكر لتفادي المضاعفات.

وإذا كانت نسبة السكر التراكمي أقل من 97 فإن الشخص طبيعي أما إذا زادت عن 126 فيعني أن الشخص لديه فرصة أعلى للإصابة بالسكري أما إذا كانت القراءة ما بين 152-212 فإن الشخص يكون مصابًا بالفعل أما إذا زادت عن 240 فتعني أن الشخص مصاب بالسكري مع عدم السيطرة على مستويات السكر.

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