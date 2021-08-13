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شكرا لقرائتكم أخصائي سموم: 30% من المسابح العامة يوجد بها نسبة من البول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13
وشدد مجدي جمل الليل على ضرورة أن يهتم الأهالي بتوجيه أبنائهم للذهاب إلى الحمام والتبول فيه قبل النزول إلى حمامات السباحة العامة.
أخصائي سموم: 30% من المسابح العامة يوجد بها نسبة من البول
شدد على أهمية فحص المسابح قبل تسليمها للزبائن
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال أخصائي أول مراقبة السموم، مجدي جمل الليل، إن نحو من 20% إلى 30% من المسابح العامة يوجد بها نسبة من البول.
أهمية فحص المسابح
وأوضح الليل، خلال استضافته مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية “أن أصحاب الشاليهات الخاصة لا يفحصون المسابح للتأكد من خلوها من البراز أو البول قبل تسليمها للزبائن”.
رسالة مهمة للأهالي
وشدد مجدي جمل الليل على ضرورة أن يهتم الأهالي بتوجيه أبنائهم للذهاب إلى الحمام والتبول فيه قبل النزول إلى حمامات السباحة العامة.
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