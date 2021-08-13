الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

أخصائي سموم: 30% من المسابح العامة يوجد بها نسبة من البول

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال أخصائي أول مراقبة السموم، مجدي جمل الليل، إن نحو من 20% إلى 30% من المسابح العامة يوجد بها نسبة من البول.

أهمية فحص المسابح

وأوضح الليل، خلال استضافته مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية “أن أصحاب الشاليهات الخاصة لا يفحصون المسابح للتأكد من خلوها من البراز أو البول قبل تسليمها للزبائن”.

رسالة مهمة للأهالي

وشدد مجدي جمل الليل على ضرورة أن يهتم الأهالي بتوجيه أبنائهم للذهاب إلى الحمام والتبول فيه قبل النزول إلى حمامات السباحة العامة.

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