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أخصائي سموم: 30% من المسابح العامة يوجد بها نسبة من البول

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

أخصائي سموم: 30% من المسابح العامة يوجد بها نسبة من البول

شدد على أهمية فحص المسابح قبل تسليمها للزبائن

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال أخصائي أول مراقبة السموم، مجدي جمل الليل، إن نحو من 20% إلى 30% من المسابح العامة يوجد بها نسبة من البول.

أهمية فحص المسابح

وأوضح الليل، خلال استضافته مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية “أن أصحاب الشاليهات الخاصة لا يفحصون المسابح للتأكد من خلوها من البراز أو البول قبل تسليمها للزبائن”.

رسالة مهمة للأهالي

وشدد مجدي جمل الليل على ضرورة أن يهتم الأهالي بتوجيه أبنائهم للذهاب إلى الحمام والتبول فيه قبل النزول إلى حمامات السباحة العامة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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