محمد بن مسعود - الدمام - إثر بلاغ بالواقعة من السلطات بجسر الملك فهد أصدرت محكمة بحرينية حكماً بالسجن على متهمين من الجنسية البحرينية في قضية تزوير نتيجة فحص فيروس كورونا "كوفيد-19" للدخول إلى المملكة العربية السعودية. وذكرت تقارير بحرينية أن الحكم صدر يوم أمس الخميس بمعاقبة المتهمين بالسجن سنة لكل منهما. وكانت السلطات البحرينية تلقت بلاغاً من السلطات السعودية في جسر الملك فهد عن تزوير المواطنين البحرينيين لنتيجة فحص "كورونا". وباشرت النيابة العامة البحرينية التحقيق، فور ورود البلاغ من الجانب السعودي، واستجوبت المتهميْن، اللذيْن اعترفا بما نُسِب اليهما. السجن لبحرينييْن زوّرا فحص "كورونا" لدخول السعودية خالد علي الخليج 365 2021-08-13 أصدرت محكمة بحرينية حكماً بالسجن على متهمين من الجنسية البحرينية في قضية تزوير نتيجة فحص فيروس كورونا "كوفيد-19" للدخول إلى المملكة العربية السعودية. وذكرت تقارير بحرينية أن الحكم صدر يوم أمس الخميس بمعاقبة المتهمين بالسجن سنة لكل منهما. وكانت السلطات البحرينية تلقت بلاغاً من السلطات السعودية في جسر الملك فهد عن تزوير المواطنين البحرينيين لنتيجة فحص "كورونا". وباشرت النيابة العامة البحرينية التحقيق، فور ورود البلاغ من الجانب السعودي، واستجوبت المتهميْن، اللذيْن اعترفا بما نُسِب اليهما. 13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 02:24 PM إثر بلاغ بالواقعة من السلطات بجسر الملك فهد إثر بلاغ بالواقعة من السلطات بجسر الملك فهد أصدرت محكمة بحرينية حكماً بالسجن على متهمين من الجنسية البحرينية في قضية تزوير نتيجة فحص فيروس كورونا "كوفيد-19" للدخول إلى المملكة العربية السعودية. وذكرت تقارير بحرينية أن الحكم صدر يوم أمس الخميس بمعاقبة المتهمين بالسجن سنة لكل منهما. وكانت السلطات البحرينية تلقت بلاغاً من السلطات السعودية في جسر الملك فهد عن تزوير المواطنين البحرينيين لنتيجة فحص "كورونا". وباشرت النيابة العامة البحرينية التحقيق، فور ورود البلاغ من الجانب السعودي، واستجوبت المتهميْن، اللذيْن اعترفا بما نُسِب اليهما. ، السجن لبحرينييْن زوّرا فحص "كورونا" لدخول السعودية ،

المصدر : الخليج 365

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