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محمد بن مسعود - الدمام - نفى اللاعب مهند عسيري لاعب الأهلي السابق والشباب أن إدارة النادي لم تتواصل معه للحديث حول أزمة مستحقاته.
ولم يحصل النادي الأهلي حتى الآن على شهادة الكفاءة المالية بسبب مستحقات اللاعب ومستحقات أخرى بحسب تصريحات للاعب.
وقال اللاعب في مقطع فيديو تم تداوله: "بخصوص مستحقاتي فإن إدارة الأهلي لم تتواصل معي وما حدث أن أشخاصًا من خارج النادي قالوا لي إنهم مرسلين من الإدارة، كيف أضمن حقي أنا؟".
وقال اللاعب إن شهادة الكفاءة المالية ليست متوقفة على مستحقات اللاعب مهند عسيري، فهماك مستحقات أخرى للاعبين آخرين.
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 03:37 PM"مهند عسيري": إدارة "الأهلي" لم تتواصل معي فكيف أضمن حقي منهم؟
نفى اللاعب مهند عسيري لاعب الأهلي السابق والشباب أن إدارة النادي لم تتواصل معه للحديث حول أزمة مستحقاته.
ولم يحصل النادي الأهلي حتى الآن على شهادة الكفاءة المالية بسبب مستحقات اللاعب ومستحقات أخرى بحسب تصريحات للاعب.
وقال اللاعب في مقطع فيديو تم تداوله: "بخصوص مستحقاتي فإن إدارة الأهلي لم تتواصل معي وما حدث أن أشخاصًا من خارج النادي قالوا لي إنهم مرسلين من الإدارة، كيف أضمن حقي أنا؟".
وقال اللاعب إن شهادة الكفاءة المالية ليست متوقفة على مستحقات اللاعب مهند عسيري، فهماك مستحقات أخرى للاعبين آخرين.
، "مهند عسيري": إدارة "الأهلي" لم تتواصل معي فكيف أضمن حقي منهم؟ ،
المصدر : الخليج 365
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