محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر، أن مواجهة ضمك في الجولة الأولى في الدوري ستشهد تواجد الصفقات الجديدة للنادي. وبحسب تلك المصادر، فإن المواجهة المقبلة ستشهد تواجد كل من: البرازيلي تاليسكا؛ والكاميروني أبو بكر فينسنت؛ والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف؛ والمدافع الارجنتيني موري. ونجحت الإدارة النصراوية في إنهاء متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي تسجيل اللاعبين الجدد. ويلتقي مساء اليوم النصر مع ضمك ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. 13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 03:39 PM بشرى سارّة لجماهير "النصر" قبل مواجهة "ضمك" بشرى سارّة لجماهير "النصر" قبل مواجهة "ضمك" كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر، أن مواجهة ضمك في الجولة الأولى في الدوري ستشهد تواجد الصفقات الجديدة للنادي. وبحسب تلك المصادر، فإن المواجهة المقبلة ستشهد تواجد كل من: البرازيلي تاليسكا؛ والكاميروني أبو بكر فينسنت؛ والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف؛ والمدافع الارجنتيني موري. ونجحت الإدارة النصراوية في إنهاء متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي تسجيل اللاعبين الجدد. ويلتقي مساء اليوم النصر مع ضمك ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الكلمات المفتاحية ، بشرى سارّة لجماهير "النصر" قبل مواجهة "ضمك" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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