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رصد 86 مخالفة كورونا بمساجد الجوف 

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الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف خلال الأيام السبعة الماضية 1672 جولة ميدانية على المساجد في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة, للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار (كوفيد-19).

وأوضح مدير الفرع محمد الدخيل أن الجولات أسفرت عن ضبط 86 مخالفة شملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، مؤكداً استمرار متابعة الجوامع والمصلين للحفاظ على صحة الجميع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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