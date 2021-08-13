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أطلقت أمانة منطقة تبوك حملة "صوّر وأرسل" والتي تهدف من خلالها إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري؛ للارتقاء بجودة الحياة؛ ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.
وتهدف الأمانة من هذه الحملة إلى توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري؛ وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، بالأبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق "بلدي".
وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي تسهم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن برنامج جودة الحياة الذي يعمل على تطوير القطاع البلدي، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والإرتقاء بالخدمات المقدمة وذلك بهدف تأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزّوار المملكة بمشاركة الأمانات على مستوى المملكة، وتحرص أمانة تبوك على معالجة مختلف مظاهر التشوه البصري من خلال منظومة العمل البلدي المميزة لديها.
وقد شملت بلاغات تحسين المشهد الحضري عدة تصنيفات منها النظافة العامة، حواجز الحفريات، حفر الشوارع، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة.
يُذكر أن خدمة بلاغات تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق بلدي تشمل جميع مدن المملكة ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط: bit.ly/38YI5nS من مختلف األجهزة الذكية.
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 02:42 PM
حملة تطلقها "الأمانة" للمحافظة على نظافة الأماكن"صوّر وأرسل".. شارك في تحسين "مشهد تبوك الحضري" من هنا
أطلقت أمانة منطقة تبوك حملة "صوّر وأرسل" والتي تهدف من خلالها إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري؛ للارتقاء بجودة الحياة؛ ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.
وتهدف الأمانة من هذه الحملة إلى توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري؛ وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، بالأبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق "بلدي".
وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي تسهم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن برنامج جودة الحياة الذي يعمل على تطوير القطاع البلدي، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والإرتقاء بالخدمات المقدمة وذلك بهدف تأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزّوار المملكة بمشاركة الأمانات على مستوى المملكة، وتحرص أمانة تبوك على معالجة مختلف مظاهر التشوه البصري من خلال منظومة العمل البلدي المميزة لديها.
وقد شملت بلاغات تحسين المشهد الحضري عدة تصنيفات منها النظافة العامة، حواجز الحفريات، حفر الشوارع، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة.
يُذكر أن خدمة بلاغات تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق بلدي تشمل جميع مدن المملكة ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط: bit.ly/38YI5nS من مختلف األجهزة الذكية.
، "صوّر وأرسل".. شارك في تحسين "مشهد تبوك الحضري" من هنا ،
المصدر : الخليج 365
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