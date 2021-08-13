- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حذرت الإدارة العامة للمرور من استخدام الجوال والتصوير أثناء القيادة، معتبرة ذلك مخالفة تستحق العقوبة وتعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.
وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": استخدام الهاتف الجوال والتصوير أثناء القيادة يُعرّض قائد المركبة ومستخدمي الطريق للخطر، كما أنه يُعد مخالفة مرورية، واحذر من الخطر ولا توثقه.
يُذكر أن عدداً من الأشخاص يستخدمون الجوال أثناء القيادة في توثيق مخالفات الطرق، وهو ما حذر منه المرور، واعتبره مخالفة.
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 02:22 PM
شدّد على أنه يُعتبر مخالفة تستوجب العقاب"المرور" يحذر من استخدام الجوال أثناء القيادة
حذرت الإدارة العامة للمرور من استخدام الجوال والتصوير أثناء القيادة، معتبرة ذلك مخالفة تستحق العقوبة وتعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.
وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": استخدام الهاتف الجوال والتصوير أثناء القيادة يُعرّض قائد المركبة ومستخدمي الطريق للخطر، كما أنه يُعد مخالفة مرورية، واحذر من الخطر ولا توثقه.
يُذكر أن عدداً من الأشخاص يستخدمون الجوال أثناء القيادة في توثيق مخالفات الطرق، وهو ما حذر منه المرور، واعتبره مخالفة.
، "المرور" يحذر من استخدام الجوال أثناء القيادة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المرور" يحذر من استخدام الجوال أثناء القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.