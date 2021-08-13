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أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وقوف المنظمة وتضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ جراء موجة الحرائق التي تجتاح عدة مناطق من البلاد.
وأعرب عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وشعب وحكومة الجزائر، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
كما أعرب الأمين العام عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 02:18 PM
"العثيمين" يعرب عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا"التعاون الإسلامي" تتضامن مع الجزائر جراء موجة الحرائق
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وقوف المنظمة وتضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ جراء موجة الحرائق التي تجتاح عدة مناطق من البلاد.
وأعرب عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وشعب وحكومة الجزائر، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
كما أعرب الأمين العام عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
، "التعاون الإسلامي" تتضامن مع الجزائر جراء موجة الحرائق ،
المصدر : الخليج 365
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