شكرا لمتابعة خبر عن الخارجية الفلبينية: المملكة ستمنح الممرضات الفلبينيات فرصًا للعمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مانيلا (صدى):

كشف وزير خارجية جمهورية الفلبين، تيودورول لوكسين؛ أن المملكة ستفتح الأبواب لمزيدٍ من الوظائف للممرضات الفلبينيات للعمل في مختلف المدن

وقال الوزير أن المملكة تمنح الفلبينيين فرصاً للعمل والارتقاء بمهاراتهن العملية، مؤكدا على أن المملكة تقدم كثيراً من الرعاية والاهتمام للعمالة الفلبينية.

ويذكر أن وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، قد أجرى الجمعة اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية جمهورية الفلبين تيودورول لوكسين.