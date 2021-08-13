شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في جورجيا: تعليق المواصلات العامة ومنع المناسبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبلّيسي (صدى):

كشفت سفارة المملكة في جورجيا، أن السلطات أعلنت تحديث الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19».

وذكرت السفارة : إنه تم تحديث الإجراءات الاحترازية بدءا من 14 اغسطس 2021م ولمدة 3 أسابيع.

وأشارت السفارة إلى أن حكومة جورجيا قررت تعليق المواصلات العامة (ويستثنى النقل بين المدن - والنقل الخاص)، مع استمرار تعليق عمل المطاعم خلال الفترة 23:00 وحتى 05:00 صباحاً، ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية والفعاليات.