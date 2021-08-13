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«الخطوط السعودية»: القدوم من باكستان للمملكة معلق حاليًا وسنعلن عن الجديد

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الخطوط ، أن السفر من باكستان إلى السعودية معلق في الوقت الحالي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «متى يفتح السفر من باكستان؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «القدوم من باكستان إلى السعودية معلق حاليًا، وفي حالة استئناف السماح بالقدوم من باكستان سيتم الإعلان من قبل الجهات المختصة».

وأضاف: «لمعرفة الدول المسموح السفر لها يرجى مراجعة الجهات المختصة، ولمعرفة كل الاشتراطات المتعلقة بالسفر والتي تخضع للتحديث المستمر نأمل منكم زيارة الرابط التالي، اضغط هنا».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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