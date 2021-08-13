«الخطوط السعودية»: القدوم من باكستان للمملكة معلق حاليًا وسنعلن عن الجديد

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الخطوط السعودية، أن السفر من باكستان إلى السعودية معلق في الوقت الحالي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «متى يفتح السفر من باكستان؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «القدوم من باكستان إلى السعودية معلق حاليًا، وفي حالة استئناف السماح بالقدوم من باكستان سيتم الإعلان من قبل الجهات المختصة».

وأضاف: «لمعرفة الدول المسموح السفر لها يرجى مراجعة الجهات المختصة، ولمعرفة كل الاشتراطات المتعلقة بالسفر والتي تخضع للتحديث المستمر نأمل منكم زيارة الرابط التالي، اضغط هنا».

اقرأ أيضًا:



الخطوط السعودية: استمرار تعليق سفر القادمين من مصر باستثناء فئتين