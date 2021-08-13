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الأحوال المدنية تجدِّد التذكير: 100 ريال غرامة فقدان الهوية للمرة الثانية

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الرياض - محمد عبدالله - جددت الأحوال المدنية التذكير، بالغرامة المالية عند فقدان الهوية للمرة الثانية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هويتي ضائعة من شهرين وأخذت موعد بدل فاقد وفيه غرامة ١٠٠ ريال هل يوجد غرامة ثانية وكم قيمتها؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الأحوال المدنية على موقع «تويتر»: «عند الفقدان للمرة الثانية يتم احتساب غرامة مقدارها ١٠٠ ريال».

وأضاف: «في حال كان الموعد في يوم انتهاء الهوية الوطنية لا يتم فرض غرامة مالية».

وتابع: «بمجرد الإبلاغ يتم إلغاء البطاقة ولا يتم التعامل بها يجب الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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