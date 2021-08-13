الشيخ «الشثري» يوضح حكم قضاء رمضان في محرم.. ويستشهد بـ«حديث»

الرياض - محمد عبدالله - قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، إن من صام قضاء شهر رمضان في شهر محرم، فإنه يعد قد صام محرم وينال الأجر والثواب المرتب على ذلك.

وأضاف الشيخ الشثري خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة» إن صيام محرم من الأعمال الصالحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم «خير الصيام صيام شهر محرم» لذا يستحب للإنسان أن يصوم شهر محرم.

وأشار إلى أنه لو قدر للإنسان صيام قضاء رمضان في شهر محرم، فإنه يعد قد صام شهر محرم، وأرجو أن يناله الأجر المرتب على ذلك.

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن قال فيه: هل يجوز الصيام في شهر محرم وتأجيل قضاء رمضان لما بعده؟

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