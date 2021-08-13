وزارة الموارد البشرية: خدمة تغيير المهنة من فرد إلى منشأة «غير متاحة»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن خدمة تغيير المهنة من فرد إلى منشأة غير متاحة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «ما هي شروط نقل كفالة سائق منزلي إلى مهنة عامل في شركة وهل يجب تغيير المهنة أولًا قبل طلب النقل؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «نقل الخدمة وتغيير المهنة من فرد إلى منشأة غير متاح».

وأكد أن الخدمة غير متاحة و«إن كان النقل إلى نفس صاحب العمل».

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