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نسبة التعافي من كورونا بالسعودية 96.7%.. 59 مليون جرعة لقاح بالخليج

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات المعطاة بدول الخليج بلغ أكثر من 59 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في وصلت لـ96.7%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الخميس، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,439,076)، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,370,725)، وإجمالي حالات الوفيات بلغ (18,709).

وأشار إلى أن عدد لقاحات كورنا بالخليج بلغ (59,121,314) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 96.7%.

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس الخميس، أن عدد جرعات لقاح كورونا بلغ 31 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم وذلك عبر 587 مركزًا بمختلف المناطق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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