سفارة السعودية بجورجيا: تعليق أنشطة عامة بسبب تحديث إجراءات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جورجيا، عن تحديث سلطات البلاد للإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا بدءا من غد السبت ولمدة ثلاثة أسابيع.

وذكرت السفارة –عبر تويتر- أنها تود التنويه بأنه تم تحديث الإجراءات الاحترازية بدءا من 14 أغسطس 2021م ولمدة 3 أسابيع، وتشمل التحديثات، ما يلي:

ـ تعليق المواصلات العامة (يستثنى النقل بين المدن - والنقل الخاص).

ـ استمرار تعليق عمل المطاعم خلال الفترة (23:00) وحتى (05:00) صباحًا.

ـ منع إقامة المناسبات الاجتماعية والفعاليات.

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