إخصائي سموم يُنبِّه لنسبة «البول» بالمسابح العامة.. وينصح أصحاب «الشاليهات الخاصة»

الرياض - محمد عبدالله - قال إخصائي أول مراقبة السموم، مجدي جمل الليل، إن نحو 20% إلى 30% من المسابح العامة يوجد بها نسبة من «البول»، بسبب تبول الأطفال في المسابح.

وأضاف إخصائي أول مراقبة السموم، في لقاء ببرنامج «الراصد» على فضائية «الإخبارية»: «إن أصحاب الشاليهات الخاصة لا يفحصون المسابح للتأكد من خلوها من البراز أو البول قبل تسليمها للزبائن»، موضحا أن فحص المسابح لا يكلف شيئًا على الإطلاق.

وأكد إخصائي أول مراقبة السموم، أهمية أن يقوم أصحاب المسابح والشاليهات بفحصها تمامًا قبل تسليمها للزبائن، والتأكد من المعايير الصحية قبل تأجيرها.

وشدد إخصائي أول مراقبة السموم، على دور الوالدين في توعية الأبناء بأهمية الذهاب إلى الحمام والتبول فيه قبل النزول إلى حمامات السباحة العامة، وتوعيتهم بخطورة التبول في المسابح وما تسببه من أضرار خطيرة.