إحباط محاولة تهريب 1.6 مليون حبة كبتاجون

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من إحباط محاولة تهريب 1.6 مليون حبة من حبوب الكبتاجون، حيث عُثر عليها مخبأةً داخل إرسالية وردت عبر ميناء جدة اإسلامي .

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة عن "شاحنة"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأةً داخل أرضية الشاحنة، وذلك بعد تجويفها بطريقة فنية.

وأضافت أنه بعد إتمام عملية الضبط تمت عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان ضبط مستقبلي هذه الكمية داخل المملكة، تم ضبطهم وعددهم شخصان.

وأكدت الهيئة أنها ماضيةً في إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات والمسافرين ومكافحة التهريب بجميع أشكاله، وتقف عبر منافذها البرية والبحرية والجوية بالمرصاد سدًا منيعًا أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة.

وأكدت في هذا الشأن أن جميع منافذها تبذل أقصى جهودها لكشف وإحباط أي محاولة من شأنها المساس بأمن دوت الخليج ومقدراته، إلى جانب حرصها التام على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك في سبيل توحيد الجهود وتظافرها؛ للحد من عمليات تهريب المخدرات.