شكرا لقرائتكم خبر عن خلال اسبوع .. مركز الملك سلمان يقدم خدماته العلاجية لمخيم وعلان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان التابعة لمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال المدة من 22 حتى 28 يوليو 2021م في قسم الطوارئ 56 مستفيداً، وعيادة الباطنية 42 شخصاً، فيما راجع شخصان في قسم التوعية والتثقيف، و12 مستفيداً في عيادة الصحة الإنجابية.

وقدمت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية خدماتها لـ 15 مستفيداً، وعيادة علاج الأمراض الجلدية والفطرية 6 مرضى، وعيادة التضميد والجراحة 4 مراجعين.

كما صُرفت الأدوية لـ 135 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 46 مريضاً، فيما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات.