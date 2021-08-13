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شكرا لقرائتكم أدلة دامغة من 42 دراسة تؤكد مأمونية لقاحات كورونا على الحوامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أدلة دامغة من 42 دراسة تؤكد مأمونية لقاحات كورونا على الحوامل
أكد أن العدوى أشد بمراحل أثناء الحمل وقد تودي بحياة الأم والجنين
متابعات الخليج 365 - الرياض
جدد استشاري الأمراض المعدية، وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري التأكيد على مأمونية لقاحات كورونا على الحوامل.
وقال عسيري: أدلة دامغة من أكثر من 42 دراسة على أن لقاحات كوفيد آمنة للأم والجنين والمولود والرضيع، وأن العدوى بكوفيد أشد بمراحل أثناء الحمل وقد تودي بحياة الأم والجنين.
مأمونية لقاحات كورونا:
وتابع عسيري: لقاح مودرنا الذي أضيف مؤخرًا للقاحات كوفيد في السعودية مطابق للقاح فايزر – بيونتك من ناحية تقنية التطوير والتصنيع والفعالية والسلامة مؤكدًا أن الاختلاف يكمن في أن مودرنا لم يقرّ بعد للفئة العمرية 12 إلى 18سنة وهو اللقاح الثاني في الولايات المتحدة في عدد الجرعات المعطاة.
جرعات كورونا في السعودية:
وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس أنه خلال 10 أيام ارتفعت نسبة من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18) عامًا متجاوزة 80 % بفضل الله.
كما أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، أنه تم إعطاء 31 مليون جرعة من لقاحات كورونا بالسعودية، حتى الآن.
وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: بفضل الله أكثر من 31,000,000 جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:
وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.
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