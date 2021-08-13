أدلة دامغة من 42 دراسة تؤكد مأمونية لقاحات كورونا على الحوامل

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس أنه خلال 10 أيام ارتفعت نسبة من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18) عامًا متجاوزة 80 % بفضل الله.

كما أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، أنه تم إعطاء 31 مليون جرعة من لقاحات كورونا بالسعودية، حتى الآن.

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: بفضل الله أكثر من 31,000,000 جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.