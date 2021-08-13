"مفوضية اللاجئين" تدعو جوار أفغانستان إلى فتح الحدود لاستقبال النازحين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دول جوار أفغانستان إلى فتح حدودها لاستقبال النازحين.

وقالت "مفوضية اللاجئين" إن على جيران أفغانستان إبقاء الحدود مفتوحة بعدما أدى تقدم مسلحي طالبان إلى تفاقم الأزمة في البلاد.

وتابع متحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية في جنيف قائلا :"عدم القدرة على البحث عن الأمان قد يهدد أرواح مدنيين لا حصر لها. المفوضية مستعدة لمساعدة السلطات الوطنية على توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية حسب الحاجة".

من جانبه، قال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إن نقص الغذاء في أفغانستان "مريع للغاية" ومتفاقم، مشيرا إلى أن الوضع يحمل كل مؤشرات كارثة إنسانية.

يأتي ذلك وسط إعلان حركة طالبان سيطرتها على مدن وعواصم ولايات أفغانية كبيرة خلال ساعات قليلة، ما رفع عدد الولايات التي سقطت في يد الحركة، وأسفر عن هلع ورعب بين سكان هذه المدن.



وتصاعدت وتيرة العنف والقتال في أفغانستان في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وحددت بريطانيا، الجمعة، شرطا لبحث عودة قواتها مرة أخرى إلى أفغانتسان، التي تواجه تقدما مطردا لحركة طالبان.