أسعار الذهب اليوم ترتفع بنسبة 0.2 %

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 أغسطس، في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتسجل 1756.61 دولار للأونصة فيما صعدت العقود الآجلة 0.5% إلى 1759.70 دولار.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب بدعم من مخاوف حيال زيادة الإصابات بفيروس كورونا، لكن متانة الدولار أبقت المعدن الأصفر على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وسعر الذهب اليوم رغم ارتفاعه إلا أنه منخفض بنسبة 0.4% مقارنة مع الأسبوع الماضي، لأسباب على رأسها هبوطه الحاد يوم الاثنين عقب بيانات قوية للوظائف الأمريكية جددت الرهانات على تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز مبكرًا.

سعر الذهب في السعودية

وعلى المستوى المحلي فقد ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 211.82 ريال بزيادة قدرها 0.46 ريال عن يوم أمس فيما وصل سعر الذهب عيار 22 في السعودية إلى 194.45 ريال بزيادة قدرها 0.42 ريال عن تعاملات الخميس بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 185.34 ريال بحسب موقع سعر الذهب العالمي.

شارك الخبر