أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني وبرميل برنت بـ70.82 دولار

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واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثاني على التوالي، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن نمو الطلب على الخام ومنتجاته تباطأ بشدة تحت وطأة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ما أجبر العديد من الحكومات على إعادة فرض قيود على التنقل.

أسعار النفط اليوم

وهبط خام برنت 49 سنتًا أو ما يعادل 0.7% إلى 70.82 دولار للبرميل، بعد أن هبط 13 سنتًا في الجلسة السابقة، وتراجع الخام الأمريكي 53 سنتًا أو ما يعادل 0.8% إلى 68.56 دولار للبرميل، بعد أن هبط 0.2% أمس الخميس.

ومع ذلك لا يزال الخامان القياسيان يتجهان صوب تحقيق مكسب طفيف هذا الأسبوع.

تقديرات عجز النفط

وخفض جولدمان ساكس تقديره لعجز النفط العالمي إلى مليون برميل يوميًا من 2.3 مليون برميل يوميًا في الأمد القصير إذ يتجه الطلب للانخفاض في أغسطس وسبتمبر.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن تزايد الطلب على الخام توقف تقريبًا في يوليو وبصدد الارتفاع بوتيرة أبطأ على مدى بقية 2021 بسبب زيادة الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا لفيروس كورونا.

تراجع النمو في الطلب

وقالت الوكالة تم خفض النمو في النصف الثاني من 2021 بوتيرة حادة، إذ يبدو أن القيود الجديدة لمكافحة كوفيد-19 المفروضة في عدة دول كبيرة مستهلكة للنفط، على الأخص في آسيا، ستقلص التنقلات واستخدام النفط”.