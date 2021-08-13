- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم السفارة في جورجيا : استمرار تعليق المواصلات العامة والمطاعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السفارة في جورجيا : استمرار تعليق المواصلات العامة والمطاعم
مع منع إقامة المناسبات الاجتماعية والفعاليات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت السفارة السعودية في جورجيا أنه تم تحديث الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
الإجراءات الاحترازية في جورجيا
وقالت السفارة في بيان لها : تود السفارة التنويه بأنه تم تحديث الإجراءات الاحترازية بدءًا من 14 أغسطس 2021م ولمدة 3 أسابيع.
وأضافت أنه تم تعليق المواصلات العامة (يستثنى النقل بين المدن – والنقل الخاص) مع استمرار تعليق عمل المطاعم خلال الفترة 23:00 وحتى 05:00 صباحًا مع منع إقامة المناسبات الاجتماعية والفعاليات.
تحديث اشتراطات السفر للخارج
وأوضحت الوزارة أنه يستثنى من القرار من تقل أعمارهم عن 12 عامًا شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر فيروس كورونا “كوفيد-19” خارج المملكة، والمتعافون من الفيروس شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم به، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار