السفارة في جورجيا : استمرار تعليق المواصلات العامة والمطاعم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت السفارة السعودية في جورجيا أنه تم تحديث الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الإجراءات الاحترازية في جورجيا

وقالت السفارة في بيان لها : تود السفارة التنويه بأنه تم تحديث الإجراءات الاحترازية بدءًا من 14 أغسطس 2021م ولمدة 3 أسابيع. وأضافت أنه تم تعليق المواصلات العامة (يستثنى النقل بين المدن – والنقل الخاص) مع استمرار تعليق عمل المطاعم خلال الفترة 23:00 وحتى 05:00 صباحًا مع منع إقامة المناسبات الاجتماعية والفعاليات.

تحديث اشتراطات السفر للخارج

وأكدت وزارة الداخلية بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة، اعتبارًا من اليوم، لجميع المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنه يستثنى من القرار من تقل أعمارهم عن 12 عامًا شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر فيروس كورونا “كوفيد-19” خارج المملكة، والمتعافون من الفيروس شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم به، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

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