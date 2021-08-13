الحصيني : ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدًا وأمطار نهاية الأسبوع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الأرصاد والطقس عبدالعزيز الحصيني، ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدًا مع استمرار هطول الأمطار الصيفية على عدد من المناطق.

درجات الحرارة اليوم

وقال الحصيني : متوقع يومي الجمعة 1/5 والسبت 1443/1/6هـ ارتفاع طفيف في الحرارة يتراوح من”2″ “3” درجة مئوية عما سجلته اليومين الماضين ومتوقع نهاية هذا الأسبوع – إن شاء الله – أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة والإمارات وعمان واليمن ورياح على الساحل الغربي ووسط وشرق المملكة.

درجة الحرارة تلامس الـ50 وكان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، توقع يوم أمس أن تلامس درجات الحرارة في كل من الشرقية ونجران الـ50 درجة مئوية وحتى يوم غد السبت، موضحًا أن الصيف هذا العام شهد ارتفاعًا في درجات الحرارة في العديد من المناطق السعودية باستثناء المصايف التي تشهد درجة حرارة معتدلة. توقعات الأرصاد اليوم وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات مناطق (جازان، عسير)، كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة، وجنوبية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-32كم/ساعة تتحول مساء إلى شمالية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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