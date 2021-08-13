إنهاء معاناة طفل مع فقدان السمع العصبي بجازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أنهى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان معاناة طفل يعاني من فقدان السمع حيث تم إجراء عملية جراحية تعد الأولى من نوعها في المنطقة.

فقدان السمع العصبي:

وقالت الصحة في جازان إن فريقًا طبيًا بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان نجح – بفضل الله – في إنهاء معاناة طفل كان يعاني من فقد سمعي عصبي تام، وتمكينه من سماع الأصوات – ولله الحمد – بعد إجراء عملية تعد الأولى من نوعها لزراعة القوقعة السمعية بمستشفيات صحة جازان.

تدخل جراحي لزراعة القوقعة:

وأوضح استشاري جراحات الأذن وزراعة القوقعة وقاع الجمجمة الجانبي الدكتور توفيق خريزي، بأن الطفل حضر إلى المستشفى وكان يعاني من فقد سمعي عصبي تام، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقييمه من قبل الفريق الطبي، تقرر إجراء تدخل جراحي لزراعة القوقعة السمعية للطفل في وحدة جراحة اليوم الواحد تكللت بالنجاح ولله الحمد، وبعد متابعة حالته الصحية لعدة ساعات بعد إجراء العملية، غادر المستشفى في نفس اليوم وهو بصحة جيدة بفضل الله.

وبين الدكتور خريزي بأن الطفل يخضع حاليًا لبرنامج التأهيل اللغوي وذلك بهدف تمكينه من التعايش مع المجتمع بشكل فاعل وحيوي بإذن الله.

الأولى من نوعها:

الجدير بالذكر بأن هذه العملية تعد ضمن العمليات التخصصية الدقيقة، والأولى من نوعها التي تجرى بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، وذلك من قبل كوادر طبية متخصصة في جراحات الأذن وزراعة القوقعة وقاع الجمجمة الجانبي.

شارك الخبر