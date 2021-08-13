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بالفيديو.. الصبحان: نسبة فوز النصر على ضمك مليون في المئة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الإعلامي حسن الصبحان الشهير بـ "ملك التوقعات"، عن توقعاته لنتائج مباراة " النصر وضمك " التي تقان خلال منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير للمحترفين.

وقال الصبحان خلال مقطع فيديو له: إن المباراة ستكون نارية، ونسبة فوز النصر مليون في المئة، وسيفوز بثلاث أهداف أو خمس أهداف، على ضمك وحسبوني من الليلية.

ويذكر أن نادي النصر احتل المركز السادس الموسم الماضي برصيد 46 نقطة كما خرج مبكرًا من منافسة كأس الملك، بينما استطاع نادي ضمك تخطيه برصيد 36 نقة و احتلاله المركز الحادي عشر في جدول الدوري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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