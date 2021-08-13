شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصبحان: نسبة فوز النصر على ضمك مليون في المئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الإعلامي حسن الصبحان الشهير بـ "ملك التوقعات"، عن توقعاته لنتائج مباراة " النصر وضمك " التي تقان خلال منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الصبحان خلال مقطع فيديو له: إن المباراة ستكون نارية، ونسبة فوز النصر مليون في المئة، وسيفوز بثلاث أهداف أو خمس أهداف، على ضمك وحسبوني من الليلية.

ويذكر أن نادي النصر احتل المركز السادس الموسم الماضي برصيد 46 نقطة كما خرج مبكرًا من منافسة كأس الملك، بينما استطاع نادي ضمك تخطيه برصيد 36 نقة و احتلاله المركز الحادي عشر في جدول الدوري.