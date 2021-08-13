شكرا لمتابعة خبر عن إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة بمساحة 8.6 مليون م2 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تمكنت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، خلال اليومين الماضيين، من إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بحي الحرازات على مساحة 8.6 مليون متر مربع.

وذكرت أمانة جدة، أن الإزالة تضمنت غرفًا وأحواشًا ومباني شعبية وعقومًا ترابية وحظائر للأغنام.

وأكدت اللجنة على استمرارها في مراقبة ومتابعة الأراضي لمنع التعدي عليها، وتنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي ونظامي.