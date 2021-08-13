شكرا لمتابعة خبر عن مدير عام زراعة الشرقية يلتقي المدير التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

عقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بمكتبه، اجتماع مع المدير التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها الدكتور خالد جار الله.

وصرح المطيري بأن الاجتماع تمحور حول جهود وأنشطة وانجازات الفرع في مجال رصد واستكشاف الجراد الصحراوي خلال موسم الربيع، كذلك أعمال الفرع في الوقاية من حشرة سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها، وأعمال الفرع في مجال وقاية المزروعات خلال الربع الأول من 2021م، كما تم كذلك بحث الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية بالمنطقة وإجراءات مكافحتها وطرق الحد من انتشار نواقل الأمراض.

وأفاد المطيري بأن تم خلال الاجتماع كذلك مناقشة أوجه التعاون المشترك والتنسيق بين المركز وفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية لتفعيل دور المركز بالمنطقة في المشاركة الفعالة من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، والحد من انتشار الآفات والأمراض الحيوانية والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد الآفات والأمراض الحيوانية المحتملة ومدى تأثيرها وضررها الاقتصادي، وحصرها، وتحديثها، ونشرها في قائمة الآفات والأمراض الحيوانية.

فيما رحب جار الله بالاقتراحات الجدية البناءة المقدمة من فريق الاجتماع وكذلك العمل على تدليل الصعوبات التي تواجه الفرق العاملة للوصول إلى الهدف المنشود.

وحضر الاجتماع كل من م. مبارك حمود العريدي نائب المدير العام ، و د.عبد الله العامودي نائب المدير التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، و م. أیمن سعد الغامدي مدير إدارة الصحة النباتية بالوزارة.