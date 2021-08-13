تنبيهات الأرصاد: 7 مناطق بالمملكة تشهد أجواءً مناخية متقلبة الجمعة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد 7 مناطق بالمملكة، العديد من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة، سواء كان هطول أمطار أو تكون سحب رعدية، وكذلك وجود تساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ منطقتي جازان «الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، صبيا، فيفا، هروب، أبو عريش، أحد المسارحة، الدرب، بيشة، جازان، صامطة، ضمد» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، رجال المع، ظهران الجنوب، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، سراة عبيدة، محايل» تشهدان هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

فيما يكون هناك هطول للأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على منطقتي الباحة «العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، الباحة، قلوة» ومكة المكرمة «أضم، الطائف، العرضيات، ميسان».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن منطقتي نجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، يدمة، شرورة» والرياض «السليل، وادي الدواسر» تشهدان هبوب رياح نشطة وتكون سحب رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

أما مواقع «حفر الباطن، قرية العليا، الأحساء، الدمام، النعيرية، بقيق» بالمنطقة الشرقية، فتشهد موجة حارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية وارتفاع في درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر.

وهناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض «المزاحمية، حوطة بني تميم، رماح، الحريق، الخرج، العاصمة الرياض».