تنويه جديد من «النيابة العامة» حول المخدرات.. وفعل «يشدِّد العقوبة»

الرياض - محمد عبدالله - بينت النيابة العامة أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية آفة، قد تفضي إلى جرائم مُروِّعة، ولا يحول مجرد التعاطي لهذه الآفة دون قيام المسؤولية الجزائية تجاه المتعاطي، بل يقترن السلوك المُجرم الناشئ عنها بجريمة تعاطي، ويُعد ذلك ظرفاُ مشدداً للعقوبة.

وأضافت النيابة –عبر تويتر- أن الأفعال التالية تعد أفعالا جرمية وهي: تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، فضلا عن جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجراءات المقررة فيه.

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